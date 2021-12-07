Son dakika haber: Bakan Gül: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu" - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Gül: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu"

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber: Bakan Gül: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu

Son dakika haber: Bakan Gül: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu

Son dakika haber: Bakan Gül: (GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu

AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri

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