Son dakika haber: Bakan Gül: "(GS-FB kadın futbol takımlarının dostluk maçı) Skor ne olursa olsun kazanan kadınlar oldu"
AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Galatasaray ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları arasında Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.