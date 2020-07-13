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Son dakika haber: Akhisarspor nefes nefese

Son dakika haberlerine göre TFF 1'inci Lig'de üst üste 4'üncü galibiyetini Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp Play-Off'u garantileyen Akhisarspor, normal sezonun son haftasına direkt Süper Lig umuduyla girdi.

Son dakika haber: Akhisarspor nefes nefese
13.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:20

TFF 1'inci Lig'de üst üste 4'üncü galibiyetini Boluspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alıp Play-Off'u garantileyen Akhisarspor, normal sezonun son haftasına direkt Süper Lig umuduyla girdi. Düşme korkusu yaşayan Bolu'nun kilidini henüz 5'inci dakikada stoperi Cocalic'le açan yeşil-siyahlılar, 57 puanla Play-Off biletini cebine koydu. Akhisarspor formasıyla daha önce 27 Ocak 2019'da Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında gol atan Bosna Hersekli stoper, 1.5 yıl sonra ağları sarsıp takımına ilk hedef olan Play-Off'u getirdi. Bu galibiyetle ligin son haftasına Altay'ı deplasmanda 1-0 yenerek 59 puana ulaşan ikinci sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un 2 puan, Cesar Group Ümraniyespor engelini 3-2'yle aşan 58 puandaki üçüncü Adana Demirspor'un 1 puan gerisinde dördüncü giren Akigo, son hafta Keçiörengücü'nü evinde yenip rakiplerinin takılmasını bekleyecek.

Akhisarspor'a Süper Lig'e işi Play-Off'a bırakmadan direkt dönebilmek için Erzurumspor'un son hafta evinde Ümraniyespor'a yenilmesi, Adana Demirspor'un da yine iç sahada İstanbulspor'a takılması gerekecek. Akhisar'ın BŞB Erzurumspor'la olası puan eşitliği durumunda iki maçta da golsüz berabere kaldığı rakibiyle ikili averajı eşit. Yeşil-siyahlı ekip, rakibinin 5 gol averajı gerisinde. Koronavirüs pandemisi arasından sonra yalnız ilk maçta kulüpteki 12 virüs vakasının etkisiyle çıktığı Altay randevusunu kaybedip ardından üst üste 4 galibiyetle Süper Lig iddiasını yeniden kanıtlayan Akhisarspor'da halen takımın maçında olamadığı Ege derbisinin üzüntüsünü yaşayan teknik direktör Yılmaz Vural, "Ben Altay maçından sonra arka arkaya 4 maç kazanan birisiyim. Keşke Altay maçında da başında olabilseydim de takıma bir katkı olsaydı. Ciğeri yanıyor insanın ama nasip her şey" açıklamasını yaptı. Akhisar'da Onur ve Bjarnason son hafta 4 sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.


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Kaynak: DHA

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