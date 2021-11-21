Son dakika haber | Ajax ligde farklı kazandı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Ajax ligde farklı kazandı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Son dakika haber | Ajax ligde farklı kazandı

Son dakika gelişmesine göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Hollanda'nın Ajax takımı, ligde RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

Ligin 13. haftasında, zirve mücadelesi veren Ajax, Mandemakers Stadı'nda RKC Waalwijk'e konuk oldu.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren konuk ekip, 17. ve 83. dakikalarda Sebastien Haller, 42. ve 57. dakikalarda Steven Berghuis, 74. dakikada Jurrien Timber'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Ajax, ligde averaj farkıyla liderliğini sürdürdü. 11 puanlı RKC Waalwijk ise 15. sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 5. haftasında Beşiktaş, 24 Kasım Çarşamba günü Ajax'ı konuk edecek.

Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

Rıdvan Dilmen bunu ilk kez yapıyor: Kariyerimi de riske atarak Trabzonspor'u şampiyon ilan edebilirim

 Alanya mağlubiyeti Sergen Yalçın'dan acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum

Alanya mağlubiyeti Sergen Yalçın'dan acı itiraf: İki senedir bu kadar çaresiz kaldığımızı hatırlamıyorum

 Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Sergen Yalçın'a çarpıcı çağrı: Lütfen Sergen'e dönme

Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Sergen Yalçın'a çarpıcı çağrı: Lütfen Sergen'e dönme

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title