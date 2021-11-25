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Son dakika haberi... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika habere göre ABD donanmasına ait DDG 51 borda 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE (İHA) - ABD donanmasına ait DDG 51 borda 'USS Arleigh Burke' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.45 giriş yapan, ABD Donanması'na ait, DDG 51 borda numaralı, 155 metre boyundaki savaş gemisi 'USS Arleigh Burke', saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolünü geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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Son dakika haberi... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberi... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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