Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 487 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 487 bini geçti

13.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:04
Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 487 bini geçti

Son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 487 bini aştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 487 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti, virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 46 bin 670'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 487 bin 681'e çıktığı ülkede bugüne kadar 8,6 milyondan fazla test yapıldı, virüs tespit edilen 1 milyon 383 bin 626 kişi iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler, bu ülkeye uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Türk Milli Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 487 bini geçti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 00:04:23. #1.15#
title