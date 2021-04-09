Son dakika gündem: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı önünde düzenlenen programda Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Emiroğlu, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, muhtarlar, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren