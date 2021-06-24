Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğerleri de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da Samsun, İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika gündem: Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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