Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi

Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden 2 orman işçisinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde dün cansız bedenlerine ulaşılan orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından işçilerin naaşları, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne götürüldü ve burada cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazı ve edilen duanın ardından Tovka ve Cinbaş için helallik istendi.

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka'nın cenazesi İzmir'e, Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın naaşı da Manisa'ya gönderildi. Cinbaş'ın cenazesinin Akhisar'daki törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verileceği öğrenildi.

Törene, orman işçileri ile Antalya Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisinde yangın söndürme çalışmaları sırasında bir arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlenmişti.

Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi
Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

Vatan ona minnettar! İşte canı pahasına alevlerle savaşan yangın şehidinin son görüntüleri
Vatan ona minnettar! İşte canı pahasına alevlerle savaşan yangın şehidinin son görüntüleri
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Manavgat'taki yangında babası ölen genç, gözyaşları içerisinde sitem etti
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Erdoğan'dan yangın uçakları konusundaki eleştirilere yanıt: Sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Yusuf Güney Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Manavgat'taki yangında yaşamını yitiren 2 orman işçisi için tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:34:31. #1.15#

title