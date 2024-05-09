2024'te En Fazla Temettü Veren Hisse Senetleri

Temettü almak veya buna hak kazanmak için bireylerin hisse senedi sahibi olması gerekmektedir. Şirketin temettü ödeme gününde hisse senedi sahibi olanlar, temettü dağıtımına katılabilirler. Temettü bedeli nakit şekilde veya bedelsiz hisse olarak dağıtılabilir. Bazı şirketler sadece nakit veya sadece hisse senedi olarak temettü dağıtırken, bazıları ise bu ikisini bir arada kullanabilir. Peki en çok hangi hisse temettü veriyor?

2024 TEMETTÜ DAĞITAN HİSSELER

2024 yılında en yüksek temettü veren hisse senetlerini incelemek istiyorsanız, işte bazı güncel bilgiler:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş (DOAS): %9.5 temettü verimi ile 2024 yılında öne çıkıyor.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş (GEDIK): %7.6 temettü verimi ile yatırımcılar arasında popülerdir.

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş (NTGAZ): %7.8 temettü verimi ile dikkat çekiyor.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş (TOASO): %6.5 temettü verimi ile listenin önemli bir parçasıdır.

Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş (MACKO): %6.3 temettü verimi ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş (TTRAK): %5.7 temettü verimi ile güvenilir bir seçenektir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş (EGEPRO): %5.6 temettü verimi ile portföy çeşitlendirmesi sağlar.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TUPRAS): %5.3 temettü verimi ile önemli bir şirkettir.

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVPGY): %4.9 temettü verimi ile yatırımcılar arasında popülerdir.

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş (ENKAI): %4.5 temettü verimi ile dikkat çekiyor.

Aksa Enerji Üretim A.Ş (AKSA) ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş (ANHYT): %4.4 temettü verimi ile bu listede yer alıyor.

Şok Marketler Ticaret A.Ş (SOKM) ve Aygaz A.Ş (AYGAZ): %4.1 ve %4.0 temettü verimi ile yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Enerjisa Enerji A.Ş (ENJSA): %3.99 temettü verimi ile listenin sonunda yer alıyor.

Temettü hisseleri, uzun vadeli yatırımcılar için önemlidir. Bu hisseler, şirketlerin mali sağlığını ve istikrarını yansıtarak güvenilir bir yatırım seçeneği sunar. Aynı zamanda, temettü ödemeleri hisse senedi fiyatlarının dalgalanmalarına karşı bir tampon görevi görerek yatırımcılara koruma sağlar. Bu nedenle, temettü hisseleri düzenli gelir arayan ve portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar arasında popülerdir. Temettü tarihlerini takip etmek de önemlidir, çünkü temettü ödemelerinden yararlanabilmek için hisse senetlerinin belirli bir tarihe kadar satın alınmış olması gerekir.