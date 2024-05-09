BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR? Borsa'da devre kesmek ne demek, nasıl uygulanır?

Borsa İstanbul'da hisse sahibi olan yatırımcılar, devre kesici kelimesinin anlamını merak ediyor. Borsa'da olumsuz bir durumu anlatan devre kesicinin ne demek olduğu araştırılıyor.BORSA DEVRE KESİCİ NEDİR? Borsa'da devre kesmek ne demek? İşte merak edilenler...

DEVRE KESİCİ NEDİR?

Devre kesici, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemidir. Bu mekanizma, panik satışlarını engellemeyi amaçlar ve aynı zamanda panik alımlar durumunda da tetiklenebilir.

Geniş piyasa endeksleri ve hisse senetleri için yaygın olarak kullanılan devre kesiciler, S&P 500 ve BIST 100 gibi önemli endekslerde de bulunmaktadır. Dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar belirli seviyelere ulaştığında otomatik olarak alım-satımı durduran bu geçici önlemler, piyasadaki dengesizlikleri azaltarak daha sağlıklı bir ortam sağlar.

DEVRE KESİCİ NASIL UYGULANIR?

Borsa İstanbul'daki en büyük 100 şirketin yer aldığı BIST100 endeksinde, ilk eşik olarak belirlenen yüzde 5 ve daha fazla düşme durumunda devre kesici uygulanır. İkinci eşik ise yüzde 7 veya daha fazla düşme durumunda devreye girer. Bu devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer ve manuel bir müdahale gerektirmez.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler), Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin belirlenen eşik değerleri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ve emir toplama aşamasına alınması durumunu ifade eder. Bu sistem, ani ve aşırı fiyat hareketlerini önlemek ve piyasadaki dengesizlikleri azaltmak amacıyla kullanılır.