Son dakika güncel: Koronavirüs servisinde görevli sağlık çalışanının burnunu kırdılar
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Son dakika güncel: Koronavirüs servisinde görevli sağlık çalışanının burnunu kırdılar

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüp Toprak (21), iki hasta yakını tarafından saldırıya uğradı.

Son dakika güncel: Koronavirüs servisinde görevli sağlık çalışanının burnunu kırdılar
10.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:39

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Eyüp Toprak (21), iki hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan olayda burnu kırılan Toprak'ın, koronavirüs tanı odasında görev yaptığı ve izole olduğu için şehir dışında yaşayan ailesini 5 aydır göremediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye muayene olmaya gelen bir hastanın yakınları uzun süredir beklediklerini söyleyerek taşkınlık çıkardı. Bu sırada koronavirüs tanı odasında görevli Eyüp Toprak, hasta yakınlarına sessiz olmalarını söyledi. Küfürler etmeye başlayan hasta yakınları, Toprak'a yönelerek tekme ve yumruklarla saldırdı. Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kavga sonlandırılırken, Toprak'ın yüzüne aldığı yumruk darbeleri ile burnunun kırıldığı belirlendi. Burnunda 3 kırık tespit edilen genç sağlıkçı, 10 gün iş göremez raporu alarak, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.

Koronavirüs tanı odasında görevli olduğu için çevresinden izole şekilde yaşayan ve şehir dışında yaşayan ailesini 5 aydır göremediğini belirten Eyüp Toprak yaşadıklarını şöyle anlattı: "18 yaşımdan beri bu hastanede çalışıyorum. Pandemi sürecinden bu yana yaklaşık 5 aydır ailemi görmeden burada koronavirüsü yenmek için savaşıyoruz. Dün gece burada bir arbede yaşandı ve burnumun 3 yerinden kırıldığını öğrendim. Doktor hanım dışarıya çıkmıştı. Bende 'sıranızı bekleyin' diyerek yer gösterdim. Daha sonra doktor hanım geldi. Hastayı çağırdık ama hastanın olmadığını gördüm. Doktor hanıma hastanın burada olmadığını, geldiğinde muayeneye alacağımızı söyledim. Ondan sonra doktor başka bir Covid-19 hastası için telefonda görüşüyordu, ben de şu anda telefonla görüştüğünü ve biraz beklemeleri gerektiğini söyledim. Bana ağır konuşmaya başladı 'Sen çok saçma konuşuyorsun, çok boş konuşuyorsun' gibi sözler söyledi. Daha sonrasında da küfretmeye başladı ve 'Bir şey daha söylersen senin için hiç iyi olmayacak' dedi. Sonrasında beni duvara iterek yumruk attı. Darp raporu ve 4 günlük iş görmemezlik rapor aldım. Doktorum 'uzatabiliriz, uygun görüyorum' dedi. Bu dönemde bir rapor alıp gitmek istemiyorum. Devletim ve vatandaşım benden sağlık hizmeti bekliyor, savaşmaya devam edeceğim. Pazartesi gününden itibaren işe başlayacağım."'ANNEM GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ARADI'Annesinin ağladığını ve sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediğini ifade eden Toprak, "Annemle konuştum ve olayı anlattım. Gözyaşları içerisinde 'ben oğluma bir tokat bile atmadım. Başkası nasıl burnunu kırar' diyerek ağladı. Sağlık çalışanlarına ne olursa olsun bu şekilde bir olayın olmaması gerekiyor. Her gün işe giderken 'acaba başımıza bir şey gelecek mi' diye düşünüyorum. Ben devletimizden bana bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istiyorum" dediSALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIHasta yakınlarının Eyüp Toprak'a saldırma anı ise hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin Toprak'a yumruk ve tekmelerle vurması ile güvenlik görevlilerinin araya girerek kavgayı sonlandırması yer aldı.Öte yandan 2 saldırganın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Adli soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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