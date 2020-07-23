Son dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığından Üsküdar'da "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da, yıllar sonra ilk kez yarın cuma namazı kılınacak.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da, yıllar sonra ilk kez yarın cuma namazı kılınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliğinde Üsküdar sahilinde birçok ismin katılacağı konserler verilecek.

Bu akşam başlayan etkinliğin ilk gününe Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu katıldı. 81 ilden gençlerin ağırlanacağı etkinliğin ilk gününde Aykut Kuşkaya, Mustafa Demirci, Taner Yüncüoğlu, Eşref Ziya, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Grup Genç sahneye çıktı. Birbirinden güzel ezgilerin okunduğu konserde duygusal anlar yaşandı. Etkinlik drone ile havadan görüntülendi. Gençler etkinliğin 2. gününde ise Fatih Camii ve külliyesiyle birlikte Ayasofya'nın da bulunduğu Sultan Ahmet Camii'ni gezecek ardından tekneyle boğaz turu yapacak. Etkinlikler 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA