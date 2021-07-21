Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu.

Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da kız arkadaşına evlenme teklifi etmek için hazırlanan gencin planı olayın gerçekleştiği yerden tanıdıklarının geçmesi ile kısa süreliğine bozuldu. Arkadaşlarının çektiği telefon kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi'nde kız arkadaşı Burcu Turgut'a evlenme teklifi etmek için hazırlanan Batuhan Kulaberoğlu'nun planı, kısa süreliğine teklifi edeceği yerden geçen tanıdıkları yüzünden bozuldu. Yüzüğü çıkartıp dizlerinin üzerine çöken genç, kız arkadaşına tam yüzüğü uzatacakken olay yerinden kız arkadaşının bir tanıdığı geçti. Genç kız tanıdığına yönelerek "Dünya çok küçük" dediği esnada bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, genç kızı uyararak yüzüğü görmesini sağladı. Erkek arkadaşına dönerek evlilik teklifi aldığını anlayan Turgut, duygu dolu anlar yaşadı. Rötara uğrayan evlilik teklifinde Kulaberoğlu, kız arkadaşından 'evet' cevabını aldı. Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan evlilik teklifinin komik görüntüleri, izleyenleri kırıp geçirdi.

Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada
Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada
Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada
Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Evlilik teklifi edecekti, tanıdıklarını görünce tüm planları bozuldu...Gülümseten anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 18:24:45. #1.16#

title