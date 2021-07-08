Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından AP'ye sert tepki: "Tam bir ikiyüzlülük"
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Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından AP'ye sert tepki: "Tam bir ikiyüzlülük"

Son Dakika | Dışişleri Bakanlığından AP'ye sert tepki: 'Tam bir ikiyüzlülük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye kararına sert tepki gösterilirken, "Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil, tam...

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye kararına sert tepki gösterilirken, "Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil, tam bir ikiyüzlülüktür." denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" başlıklı karara ilişkin yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye'ye ilişkin karar, AP'nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye'de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento'daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "AP'nin aldığı bu karar da, diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP'ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP'nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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