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Son dakika haberlerine göre Çanakkale'de orman yangını, 30 kovan kül olduÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 17
14.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:06

Çanakkale'de orman yangını, 30 kovan kül oldu

ÇANAKKALE merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Mehmet Gürer'a ait 30'a yakın kovan içlerindeki arılarla birlikte yandı. Gürer, yaklaşık 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyledi.

Merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alnda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. 3 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 hizmet aracı, 4 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm küle döndü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.  

ARI KOVANLARI YANDIYangının etkili olduğu bölgede olan arı üreticisi Mehmet Gürer'e air 30'a yakın kovan, içlerindeki arılarla birlikte yandı. 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyleyen Gürer, "30 kovan zarar gördü. 20 bin TL'ye yakın da maddi hasar oluştu. Ben kovanlarım yandıktan sonra yangın yerine geldim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİBurak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Havası en temiz il Rize, en kirli il Iğdır 

TEMİZ Hava Hakkı Platformu tarafından hazırlanan ve illerin hava kalitesini içeren rapora göre Türkiye'de havası en temiz il Rize, en kirli il Iğdır olarak açıklandı. Rapor sonuçlarından memnun olan Rizeliler ise temiz hava soludukları için mutlu olduklarını ifade etti.Çevresel kirleticilere bağlı olarak ortaya çıkan hava kirliliğinin azaltılması için çalışmalarını sürdüren Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), 'Kara Rapor 2020: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri' çalışmasını yayınladı. Hazırlanan rapora göre Türkiye'de son 4 yılda havası en temiz iller Rize, Artvin, Ardahan ve Tunceli olurken havası en kirli iller ise Iğdır, Bursa, Düzce, Afyon, Kahramanmaraş ve Manisa çıktı. 4 yıldır temiz hava soluyan Rizeliler ise rapor sonuçlarından oldukça memnun. Rize'nin doğasıyla ve tertemiz havasıyla yaşanılabilir bir şehir olduğunu ifade eden vatandaşlar, raporla bunun tescillendiğini belirtti.Kent sakini Seçkin Memişoğlu "Bol yağmur ve yemyeşil doğanın içerisinde tabii ki en temiz havaya sahip olacağız. burada yaşadığımız için bu ünvana sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Temiz havayı korumak için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.Temiz havayı kaybetemmeleri gerektiğini söyleyen Osman Akdemir de, "Bilmiyordum en temiz havaya sahip olduğumuzu, çok mutlu oldum, şimdi daha rahat ve doya doya nefes alacağım. Temiz havayı kaybetmemek için uğraşmalıyız " diye konuştu.HAVASI EN KİRLİ İL IĞDIR Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş, "Hava kirliliği önleme planının geliştirilmesi kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek, tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken çalışmalar bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce yapılmaya devam etmektedir" dedi.İstanbul'da ise Sultangazi, Alibeyköy ve Kağıthane'nin hava kalitesi alarm verirken Kandilli, Büyükada ve Şile temiz havası ile kayıtlara geçti.Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muhammed Bektaş konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bektaş açıklamasında şunlara yer verdi: "İlimizde hava kalitesinin iyileştirmesi amacıyla 'Temiz Hava Eylem Planı' kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yapmış olduğu 'Iğdır Hava Kirliliği Kaynaklarını Arıyor' projeleri ile ilimizdeki hava kirliliği parametreleri akademik olarak araştırılmıştır. Hava kirliliği önleme planının geliştirilmesi kapsamında sunulan önlemlerin tamamı hayata geçirilerek ısınma amaçlı kullanılan yakıt türünün kontrolü, yıkama sistemlerinin iyileştirilmesi, binalarda mantolama, ateşçilerin eğitimi, motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirlilik yüklerinin azaltılması, doğalgazın şehrin tamamında kullanılması ve şehrin alt yapısı sistemlerinin (içme suyu ve kanalizasyon) değiştirilmesine ilişkin tedbirlerin etkinliğinin artırılması için gereken çalışmalar bakanlığımız ve il müdürlüğümüzce yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir."Havanın çok güzel olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mehmet Beyoğlu, "Şuanda hava çiçek gibi, kirlilik yok" derken, taksici Bayar Akar ise "Yüz bin nüfuslu ilde her taraf yemyeşil fakat kirli havası var. Biz de rahat ve temiz hava almak istiyoruz. Yetkililerimiz bu konuda duyarlı olsunlar" diye konuştu.  

Kışın hava kirliliğinin çok fazla olmasından yakınan Ekber Çöllü de "Bu hava kirliliğinden rahatsızlanan ve hatta ölen insanlar var. Bu çok ciddi bir sorun. Türkiye'nin havası en kirli il Iğdır" dedi. Mustafa Hancıoğlu ise Iğdır'ın havasının çok kirli olduğunu bununda sebebinin doğalgazın çok yaygın olmamasına bağladı. Hancıoğlu, temiz havaya hasret kaldıklarını bildirdi. 

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Kaynak: DHA

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