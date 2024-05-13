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Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-905' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 11'i çocuk, toplam 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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