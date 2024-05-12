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Çanakkale'de SMA Hastası Çocuğa Destek İçin Modifiye Araç Festivali Düzenlendi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek için 1. Modifiye Araç Festivali düzenlendi. Festivalde araç sürücülerinin gösterisi büyük ilgi çekti ve araç sahiplerine çeşitli dallarda kupalar takdim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek için 1. Modifiye Araç Festivali düzenlendi.

Ayvacık Car Club tarafından SMA hastası 2 yaşındaki Yiğit Miran Akbulut'a destek amacıyla Panayır Yerinde düzenlenen festivale 200'e yakın modifiye araç yer aldı.

Araç sürücülerinin gösterisinin büyük ilgi çektiği festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ve gençlerin organize ettiği bu tür etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Festivalde araç sahiplerine çeşitli dallarda kupalar takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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