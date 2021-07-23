Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin ve Rize'deki selin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin ve Rize'de meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.