Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
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Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te potaz aracının alev almasıyla meydana gelen yangında bir ton arpa küle döndü.

Siirt'te potaz aracının alev almasıyla meydana gelen yangında bir ton arpa küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bölüktepe köyünde meydana geldi. Çiftçiler arpa harmanında patozla sap çekildiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangında henüz işlem yapılmamış sap ile birlikte patoz da yanarak kullanılamaz hale geldi. Çiftçiler kendi imkanlarıyla söndürme çalışması yaptı. Çiftçiler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık bir ton civarında arpa yanarken patoz makinası kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü
Son dakika 3. sayfa: Siirt'te yangın; çiftçinin bir yıllık emeği küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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