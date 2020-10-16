Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

16.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:21
Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüs çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle minibüs çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas- Kayseri Karayolu Gemerek ilçesi Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ö. İ. (21) yönetimindeki 38 EP 227 plakalı motosiklet H. A. (44) yönetiminde ki 33 AFN 675 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Özgü Namal Sadri Alışık Merve Boluğur
Spor Can Bartu Mert Günok Metin Oktay Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim Türk Dava İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika 3. sayfa: Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 15:22:26. #1.14#
title