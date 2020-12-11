Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı
11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:51
Cami içinde imamın dua etmesi Yapılan duaya vatandaşların amin demesi Bazı vatandaşların aglaması MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.
Cami içinde imamın dua etmesi
Yapılan duaya vatandaşların amin demesi
Bazı vatandaşların aglaması MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen