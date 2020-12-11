Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı

Cami içinde imamın dua etmesi Yapılan duaya vatandaşların amin demesi Bazı vatandaşların aglaması MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.