Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı
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Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı

11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:51

Cami içinde imamın dua etmesi Yapılan duaya vatandaşların amin demesi Bazı vatandaşların aglaması MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Cami içinde imamın dua etmesi

Yapılan duaya vatandaşların amin demesi

Bazı vatandaşların aglaması MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi Camisi'nde cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı
Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı
Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı
Somuncu Baba Külliyesi camisinde yağmur duası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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