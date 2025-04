Somer Sivrioğlu olayı nedir? MasterChef Somer Sivrioğlu neden gündemde?

Masterchef Türkiye jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile ilgili gündeme gelen iddialar ve hakkında verilen hapis cezası kararı, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Gerek gastronomi dünyasında gerek televizyon izleyicileri arasında geniş tartışmalara yol açan gelişmeler sonrası, ünlü şefin yarışma programındaki görevine devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından "Somer Sivrioğlu olayı nedir?", "Somer Şef Masterchef'ten ayrıldı mı?" gibi sorular, Google'da ve sosyal medya platformlarında en çok aratılan konular arasında yer aldı. Gözler, hem olayın perde arkasına hem de ünlü şefin kariyerindeki olası değişimlere çevrildi. İşte, Somer Sivrioğlu'nun gündeme gelmesine neden olan olayın ayrıntıları ve son gelişmeler…

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, son günlerde hem hakkında verilen hapis cezası hem de programdan ayrıldığı iddialarıyla gündeme oturdu. İstanbul Beşiktaş'ta bulunan restoranına ait istinat duvarının çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada, Sivrioğlu 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu karar, kamuoyunda ve sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Somer Sivrioğlu, bir başka konuyla daha gündeme geldi.

Ünlü şef, 2 Nisan 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla başlatılan boykot eylemine destek verdiği için MasterChef Türkiye programından çıkarıldığı iddialarıyla dikkat çekti. Ancak ünlü şef, sosyal medya hesabından yaptığı "Evimizdeyiz" açıklamasıyla bu söylentilere son vererek programdaki görevine devam ettiğini duyurdu.

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun 2 Nisan tarihinde sosyal medya hesabında paylaştığı "Sorry. We are closed" notu, kamuoyunda boykot eylemine destek verdiği şeklinde yorumlanmış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu paylaşımın ardından magazin kulislerinde ünlü şefin MasterChef programından çıkarıldığına dair söylentiler hızla yayılmaya başlarken Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla bir açıklama yaparak iddialara açıklık getirdi.

Ünlü şef, söz konusu boykotla ilgisinin bulunmadığını belirterek, paylaşımının durum ile alakasız olduğunu ifade etti. Somer Sivrioğlu, yaptığı açıklama sırasında "Genel protestoya destek vermiyorum. Ekonomik şartlar göz önüne alındığında boykotu doğru bulmuyorum," şeklinde konuştu.

Somer Sivrioğlu'nun menajeri ise hem boykot desteği hem de "programdan kovuldu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca 2 Nisan'da dükkanının kapalı olduğu yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti. Somer Sivrioğlu'nun, o gün Avustralya'dan yeni döndüğü ve iş yerinin açık olduğu ifade edildi.

Yaşanan tartışmaların ardından açıklamayla geri dönen Somer Sivrioğlu, MasterChef'teki görevine devam ettiğini ve sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Sivrioğlu'nun bu açıklamalarını samimi bulmadıklarını dile getirerek, söz konusu geri adımın müşteri kaybını önlemeye yönelik bir imaj yönetimi çabası olduğunu savundu.