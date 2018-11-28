Sivas'ta İş Yeri Kurşunlayan 3 Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta bir iş yerini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Mehmetpaşa Mahallesi Kafeler Sokak'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Polisler, çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren üç şüpheliyi kullandıkları tüfekle yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.