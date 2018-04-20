Sivas Belediyesi'nden Müzikal Çocuk Oyunu

Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Tiyatro Topluluğunca hazırlanan ve Bülent Olgun'un uyarlayıp yönetmenliğini yaptığı 'Keloğlan Ali Cengiz'e Karşı' adlı müzikal çocuk oyunu Suşehri'nde sahnelendi.

Oyunla ilgili açıklama yapan yönetmen Bülent Olgun,"Her yıl hazırlayıp sahnelediğimiz oyunlarımızda daha önce tiyatro izlememiş ve ilk heyecanını bizlerle yaşayacak çocuklarımıza ulaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Bizler de beldelerimizde, köylerimizde yaşayan çocuklarımıza Sivas Belediye Başkanlığımızın destekleriyle ulaşmaktan ve oyunlarımızı sergilemekten büyük bir keyif alıyoruz. Çocuklarımızın heyecandan hızla çarpan minik yürekleri ve yüzlerindeki mutluluk bizlere her zaman büyük güç ve huzur veriyor." dedi.

Her yıl olduğu gibi Karagöz, Hacivat, Keloğlan, Nasreddin Hoca, Pişekar ve Kavuklu gibi unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk Tiyatrosu kahramanlarını çocuklarla buluşturduklarını söyleyen Olgun, "Bu kahramanlarımız üzerinden çocuklarımıza topluma örnek olacak mesajlar veriyoruz. Bize bu imkanı tanıyan Belediye Başkanımız Sami Aydın beye sanata ve sanatçıya vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Keloğlan Ali Cengiz'e karşı adlı çocuk oyunu 26 ve 27 Nisan saat 14.00'te Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek. - SİVAS