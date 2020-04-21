SİVAS Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi
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SİVAS Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildiALMANYA'da yaşayan 233 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.

21.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:09
SİVAS Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

ALMANYA'da yaşayan 233 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sürelerini geçirecekleri Sivas'a getirildi.

Almanya'da yaşayan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 233 Türk vatandaşı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Almanya'nın Hamburg kentinden alınan 2'si bebek 233 Türk, uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. 233 kişi alınan tedbirler eşliğinde alana iniş yaptı. Havalimanındaki işlemleri devam eden yolcular, güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım kampüsüne götürülerek 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

SİVAS Almanya'dan 233 Türk vatandaşı Sivas'a getirildi

Kaynak: DHA

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