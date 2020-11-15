Şişli'de uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
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Şişli'de uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

15.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:12
Şişli'de uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı

Şişli'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şişli'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Eskişehir Mahallesi Saksağan Sokağı'nda 2 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bir araç ve yanındaki kokoreç tezgahında yapılan aramada, satışa hazır bir miktar bonzai ele geçirildi.

Şüpheli İ.K ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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