ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ
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ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı dönümü ve Polis Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yılı dönümü ve Polis Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında Şırnak'ta çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları nedeniyle Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuklar için uçurtma şenliğinin yanı sıra, çocuklar kurulan parkurda oyuncak araba sürüp, yüzlerini boyayarak, keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğe ilişkin konuşan Toplum Destekli Polislik Şubesi Komiser Yardımcısı Sevgi Erdeniz, "Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Polis Haftası etkinlikleri münasebetiyle 'Güçlü çocuklar mutlu yarınlar 2021' projesi kapsamında uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Bu etkinlikte bizlere destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ
ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ
ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ
ŞIRNAK'TA, POLİSLERDEN ÇOCUKLAR İÇİN UÇURTMA ŞENLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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