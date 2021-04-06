Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yaptırdı
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic - Haberler | Güncel
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının ilk dozunu yaptırdı.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'in geliştirdiği "Sinopharm" aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Ülkenin doğusundaki Majdanpek beldesine bağlı Rudna Glava Sağlık Ocağı'nda aşı yaptıran Sırp lider, halka da aşı olmaları çağrısında bulundu.

Çin'den yeni aşı dozlarının ülkeye ulaştığını aktaran Vucic, bugün de Pfizer/BioNTech aşısından 106 bin doz daha teslim alacaklarını ifade etti.

Vucic, zamanı geldiğinde aşının ikinci dozunu da ülkenin güneyindeki başka bir sağlık merkezinde yaptıracağını kaydederek, bugünden itibaren ülke genelindeki 170 sağlık ocağında randevusuz aşılamanın başladığını açıkladı.

Balkan ülkeleri arasında kitlesel aşılama çalışmalarında en başarılı ülke olan 7 milyon nüfuslu Sırbistan'da, aşının ilk dozunun uygulandığı kişi sayısı 2,5 milyonu aştı. Bunların 1,1 milyonu ise ikinci dozları aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bojana Stojanovic

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