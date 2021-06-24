Sinop'taki elektrik yatırımları görüşüldü
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Sinop'taki elektrik yatırımları görüşüldü

Sinop'taki elektrik yatırımları görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek ildeki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nu makamında ziyaret ederek ildeki yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette kaliteli, kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti noktasında YEDAŞ'ın bölgede ve Sinop genelindeki çalışmalarının yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı Enerji Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararlar üzerinden fikir alışverişinde bulunuldu.

YEDAŞ'ın Sinop'taki çalışmaları ve yatırımları hakkında Vali Karaömeroğlu'na bilgiler aktaran Genel Müdür Bora, YEDAŞ'ın bölgede ve Sinop'ta uygulayacağı yeni projelerden bahsetti.

Vali Karaömeroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek günün anısına Genel Müdür Bora'ya hediye verdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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