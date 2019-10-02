Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Önderoğlu

02.10.2019 20:16

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "uluslararası bir suç" olduğunu fakat gereken adımların atılmadığını belirterek, "Geride bıraktığımız bir yılda Suudi Arabistan'a yönelik tolerans dolu girişimler olduğunu söyleyebiliriz. Riyad'da tutuklu 30 gazetecinin tahliyeleri için uğraşırken Suudi Arabistan'a G20 zirvesinin verilmiş olması, Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası ihtimam ve ilgi rahatsız edici. Özellikle Prens Selman'ın son gönlerde yaptığı açıklamaları olayın ciddiyetini hafife alma olarak görüyoruz." dedi.

Önderoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda organize şekilde öldürülen Kaşıkçı'nın vefatının 1. yılında Konsololsuk önünde düzenlenen anma töreninde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın ölümünün ardından bir yıl içinde gelişen tüm süreci büyük hassasiyetle takip ettiklerini dile getiren Önderoğlu, uluslararası toplumun Suudi Arabistan'a "tolerans"lı davrandığını söyledi.

Önderoğlu, Suudi Arabistan tarafından gelen açıklamaların da ciddiyetten uzak olduğunun altını çizerek, " Biz RSF olarak Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğunun ortaya çıkmasından sonra hemen Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu önüne geldik. Yıl içinde de 3 defa konsolosluk önünde eylem yaptık. Ama geride bıraktığımız bir yılın, Suudi Arabistan'a yönelik tolerans dolu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Riyad'da tutuklu 30 gazetecinin tahliyeleri için uğraşırken Suudi Arabistan'a G20 zirvesinin verilmiş olması, Suudi Arabistan'a yönelik uluslararası ihtimam ve ilgi rahatsız edici. Özellikle Prens Selman'ın son gönlerde yaptığı açıklamaları olayın ciddiyetini hafife alma olarak görüyoruz. Elde edilen deliller ışığında, bu cinayetin organize ve planlı olarak işlendiğinin ortaya çıkmasına rağmen en üst düzeyde cinayetin inkar edilmesi ciddiyetten uzak olduklarını gösteriyor. "ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sıradan bir olay olmadığını ve uluslararası bir niteliğe sahip olduğunu anımsatan Önderoğlu, şunları kaydetti:

"Biz RSF olarak Suudi Arabistan'daki meslektaş arkadaşlarımızın faaliyetlerini serbestçe yürütmeleri yönünde girişimlerimizi Riyad yönetimi nezdinde de sürdürüyoruz. Suudi Arabistan yapıcı bir sürece girişmek istiyorsa Kaşıkçı ailesinin adalet beklentilerine kuşku duyulmayacak bir şekilde karşılık vermeli, tutuklu gazetecileri serbest bırakmalı, uluslararası adalet çağrılarına ses vermelidir."

"Suudi Arabistan'daki davalar adaletin ortaya çıkması için bir girişim değil"

Erol Önderoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan'da açılan davaları da değerlendirdi.

Cinayette aydınlanması gereken birçok nokta olduğunu belirten Önderoğlu, "Cemal Kaşıkçı'nın cenazesinin nerede olduğu başta olmak üzere cinayetin etrafındaki birçok gerçek, karanlıkta duruyor. Gelinen noktada Suudi Arabistan'da yürütülen yargılanmayı adaletin ortaya çıkması için bir girişim olarak değerlendirmiyoruz. Belirlenmiş birkaç sanığın ilelebet susması ve meselenin geri planını unutturmak için alelacele girişilmiş bir yargılama olarak görüyoruz. RSF olarak adalet arayışlarına bir katkı vermeyeceğini düşünüyoruz. "diye konuştu.

Kaynak: AA