Yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü öldü mü? Olay nerede oldu?

İstanbul Eyüpsultan'da Irak asıllı bir öğrencinin, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu ve silahla vurduğu okul müdüründen acı haber geldi. Saldırı sonucu ağır yaralanan okul müdürü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OKUL MÜDÜRÜ ÖLDÜ MÜ?

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ TUTUKLANDI MI?

Okuldan atılmasından dolayı sorumlu tuttuğu okul müdürünü öldüren öğrenci, olaydan sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Kendi fotoğrafının olduğu videoda "Kafasına sıktım" sözleri dikkat çekti. Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.