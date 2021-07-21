Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı
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Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çifti, bebekleri Lalin'in tatilde uyku düzeninin bozulmaması için ünlü Uyku Eğitim Koçu Ebru Yiğitsoy'a gitti. Bu özel eğitimi tamamlayan çift ile Lalin, tatile çıktı. Peki bebeklerde uykunun faydası nelerdir? Bebekler günde kaç saat uyumalı. İşte detaylar....

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl ekim ayında kucağına aldığı kızı Lalin'le taçlandıran Sinem Kobal, örnek anneliğiyle takdir topluyor. Her yaz Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evde tatil yapan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, bu yaz farklı bir rota çizip kızları Lalin için daha merkezi yerlerde tatil planı yapmıştı.

İmirzalıoğlu çifti, tatil öncesinde Lalin'in düzenin bozulmaması için kızını Uyku Eğitim Koçu Ebru Yiğitsoy'a götürdü. Belirli bir eğitimden geçen Lalin, desteksiz uyumayı öğrendi. Kobal da önceki gün kızının uyku sertifikasını paylaştı.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu uyku sertifikası aldı

Kaynak: Snob Magazin

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