Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinem Kobal... KIZI LALİN İLE MUTFAĞA GİRDİ!

Magazin Haberleri

Sinem Kobal... KIZI LALİN İLE MUTFAĞA GİRDİ!

Sosyal medya hesabından kızının mutfak hallerini paylaşan Sinem Kobal "Şefler mutfakta" notunu düştü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında da ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti, çocukları ile vakit geçiriyor.

Lalin mutfağa girdi

Mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından Lalin'i paylaştı.

Lalin'in mutfaktaki anlarını paylaşan Kobal, "Şefler mutfakta" notunu da düştü.

İşte o paylaşım...

Sinem Kobal, kızı Lalin i paylaştı #1

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.
title