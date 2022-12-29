Sinem Kobal... KIZI LALİN İLE MUTFAĞA GİRDİ!
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Sosyal medya hesabından kızının mutfak hallerini paylaşan Sinem Kobal "Şefler mutfakta" notunu düştü.
Geçtiğimiz Mayıs ayında da ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti, çocukları ile vakit geçiriyor.
Lalin mutfağa girdi
Mutlu bir evlilik süren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından Lalin'i paylaştı.
Lalin'in mutfaktaki anlarını paylaşan Kobal, "Şefler mutfakta" notunu da düştü.
İşte o paylaşım...
Kaynak: Magazinkolik / Magazin