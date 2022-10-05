Sinem Kobal...SANKİ DOĞUM YAPMAMIŞ GİBİ

Selena dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında oyunculuğun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. 2020 yılında ilk kızı Lalin'i kucağına alan Kobal, 4 ay önce ikinci kızını da dünyaya getirdi. Peş peşe annelik heyecanı yaşayan Kobal, kısa süre içinde eski formuna kavuştu.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren Sinem Kobal, hamilelik süreçlerini de evinde gözlerden uzak şekilde geçirdi. Bu süreçte 5,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan Kobal, "Bazen" notuyla fotoğraflarını paylaştı. Peş peşe doğum yapan oyuncu, kısa sürede eski formuna geri döndü. Oyuncunun zayıflığını gözler önüne serdiği fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte Sinem Kobal'ın son hali...