Silahla Belediyeyi Basan Kişi Güvenlik Kamerasında

Yalova Belediye Başkanı ile görüşmek isteyen bir şahıs olumsuz cevap alınca silahla havaya ateş edip, ortalığı dağıttı. Yaşanan koşuşturma ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAHINI ÇEKİP BELEDİYE BİNASINDA DEHŞET SAÇTI

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, saat 11.00 sıralarında belediyeye geldi. Yetkililerden 'Belediye başkanı burada yok' cevabını alan şahıs, 'Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek' diyerek belindeki silaha sarıldı. Vatandaşların ve çalışanların arasında havaya 2 el ateş eden Ö.D., siniri geçmeyince ortalığı da dağıttı. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Elini kolunu sallaya sallaya belediyeye giren Ö.D., koridorda oturan kişilerle konuştuktan sonra belindeki silaha sarıldı. Silah sesini duyan vatandaşlar ve çalışanlar ise sağa sola kaçıştı.

Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



