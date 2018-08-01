Siirt'te Elektrik Akımına Kapılan 2 Korucu Hayatını Kaybetti
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde elektrik akıma kapılan iki güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde elektrik akıma kapılan iki güvenlik korucusu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Pervari'ye bağlı Kilis köyünde güvenlik korucusu Basri Korkulu (27), Kilis Barajı'nda jeneratörle balık avlamaya çıktı.
Jeneratörü çalıştırdığı sırada elektrik akımına kapılan Korkulu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde de evinin inşaatında çalıştığı sırada elindeki demir çubuğun yüksek gerilim hattı kablosuna değmesi sonucu akıma kapılan güvenlik korucusu Kasım İzgü (43), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Korkulu ve İzgü'nün cenazeleri otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.