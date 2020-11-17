SEY Vakfı'ndan Giresun'daki öğrencilere bilgisayar desteği
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SEY Vakfı'ndan Giresun'daki öğrencilere bilgisayar desteği

17.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 17.11.2020 15:00
SEY Vakfı'ndan Giresun'daki öğrencilere bilgisayar desteği

Semra-Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından Giresun'un Piraziz ilçesinde öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla 50 masaüstü, 10 dizüstü bilgisayar ile 50 tablet dağıtıldı.

Semra-Enver Yücel (SEY) Vakfı tarafından Giresun'un Piraziz ilçesinde öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla 50 masaüstü, 10 dizüstü bilgisayar ile 50 tablet dağıtıldı.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve eşi Semra Yücel çiftinin bu yıl kurduğu SEY Vakfının, bağışçıların da katkılarıyla temin ettiği tablet ve bilgisayarlar, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar'a düzenlenen programla teslim edildi.

BAU Global Karadeniz Bölgesi İletişim-Tanıtım Koordinatörü ve SEY Vakfı Karadeniz Bölgesi Sorumlusu Selvinaz Aydın, burada yaptığı konuşmada, SEY Vakfı olarak, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, "Bugüne kadar pek çok çocuğun hayatına dokunan vakfımız, bugün de bilgisayar ve tablet bağışı ile Giresun'un Piraziz ilçesindeki çocukların eğitimlerine kesintisiz devam edebilmelerine katkı sağladı. SEY Vakfı, vakıf yöneticilerimiz ve vakfımızın bağışçılarının desteği ile birlikte daha çok çocuğa dokunacak ve daha çok çocuğun hayatına umut olmaya devam edecektir." dedi.

Piraziz Kaymakamı Furkan Başar ise Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı, Pirazizli hemşehrileri Enver Yücel ve SEY Vakfı yöneticilerine ilçedeki çocukların eğitimine sundukları destekten dolayı teşekkür etti.

Programa, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Aydın ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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