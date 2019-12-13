13.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:09

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 274 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 273,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274 liradan, bin 804 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 825 liradan, 250 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254 liradan, bin 763 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 783 liradan, 882 liradan alınan Yarım Ziynet 892 liradan ve 441 liradan alınan Çeyrek Ziynet 446 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA