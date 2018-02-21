Şehitkamil Play Off'a Galibiyetle Başladı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı, TBF Gaziantep Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde normal sezonu namağlup grup lideri olarak tamamladı. Yeşil-siyahlı dev adamlar, 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği final serisine ise farklı galibiyetle başlangıç yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği tarafından organize edilen Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde heyecan play off serisine taşındı. 3 farklı grupta oynanan normal sezon müsabakalarını namağlup grup lideri olarak tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, final serisinde gözünü şampiyonluğa dikti. Tamamı Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencisi yada aynı fakülteden mezun olan oyunculardan kurulu yeşil-siyahlı ekipte gelecekte Gaziantep ve Türk basketboluna uzun süre hizmet edecek spor adamları yetişiyor.

Final serisini mutlu sonla tamamlamak istiyoruz

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı Baş Antrenörü Bülent Erdoğan, Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde final serisini mutlu sonla tamamlamak istediklerini ifade etti. Tecrübeli Antrenör Erdoğan, play off serisinin ilk maçında Gençlik ve Spor Kulübü karşısında elde edilen farklı galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, "Ligde normal sezonu namağlup tamamladık. Geride bıraktığımız süreçte genç basketbolcularımız parke üzerine basketbolun güzelliklerini yansıttılar. Şimdi bizi daha zorlu bir süreç bekliyor. 3 farklı gruptan üst tura yükselen 6 takımın mücadelesine sahne olacak playoff sürecinden kayıpsız ayrılarak mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Güçlü, dinamik, istekli bir oyuncu kadromuz var. İnşallah bu ligde forma terleten sporcularımızı ilerleyen yıllarda basketbol adına daha üst liglerde oynayan bir oyuncu, bir akademisyen, bir antrenör, iyi bir hakem olarak göreceğiz. Bu mecra sporcularımız için önemli bir staj alanı. Ümit ediyorum basketbol adına yapılan organizasyonların tamamının sonucunda kazanan çocuklarımız, gençlerimiz olur" dedi.

Şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz

Yeşil-siyahlı A Basketbol Takımının kaptanı Okan Altınbaş, final serisinin sonunda namağlup şampiyon olmak istediklerini belirtti. Kaptan Altınbaş, final serisinin ilk maçında elde ettikleri galibiyetin ardından yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediyemiz, basketbol branşına yıllardır büyük destekler veriyor. Düzenlenen geleneksel organizasyonlar ve altyapı faaliyetlerinde uzun yıllar forma giydikten sonra Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Basketbol Takımı'nda forma giymek kısmet oldu. Basketbol branşına olan ilgim kariyerimin şekillenmesinde de büyük rol oynadı. Takımımızda forma giyen diğer arkadaşlarım gibi benden eğitimi spor yüksekokulunda öğrenim hayatıma devam ederken, bir yandan parke üzerinde mücadele etme bir yanda da basketbol alanında eğitmenlik yapma fırsatı elde ettim. İnşallah uzun yıllar da şehrimizin, ülkemizin sporuna hizmet edeceğim. 2017-2018 sezonunda normal sezonu kayıpsız tamamladık. Play off sürecinde oynayacağımız maçlardan da namağlup ayrılarak şampiyonluk ipini göğüslemek ve kupayı kaldırmak istiyoruz. Dilerim centilmence bir mücadele olur" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP