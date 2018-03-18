Şehit Aileleri, Gazi ve Korucuların Afrin Sevinci

Mardin'de şehit aileleri, gazi ve korucular, Afrin şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınmasını büyük bir coşkuyla karşıladı.

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programa kent protokolünün yanı sıra, şehit aileleri, gaziler ve korucular katıldı. Programda şehit aileleri, gaziler ve korucular, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin şehir merkezinin TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alınmasını büyük bir sevinçle karşıladı.

"İki aydır fetih duaları okuyorum"

Şehit annesi Nezihe Elaldı, çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün çok mutlu ve duyguluyuz. Afrin'i aldık. Şehitlik makamı yüksek bir makam, peygamberler ile beraberdir makamı. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Onu çok seviyoruz. İnşallah daim kalsın, Allah ömrüne ömür katsın. İki aydır Fetih duaları okuyorum. Allah onlara fetihler nasip etsin" dedi.

Şehit eşi Arabi Kaya, Afrin zaferinden büyük mutluluk duyduklarını anlatarak, "Rabbim oradaki güvenlik güçlerimizi korusun, güç versin. Sağ salim evlerine dönsünler. Çok mutluyuz, her zaman Cumhurbaşkanımıza ve askerlerimize dua ediyorum" diye konuştu.

"Son terörist ölene kadar mücadele edeceğiz"

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise, "Bundan 103 yıl önce Çanakkale'de nasıl tarih yazdıysak bugün de bu tarihi Afrin'de yazdık. Tüm şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çanakkale Zaferi'nin yanında Afrin'in de ele geçirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Afrin'de güvenlik korucularımızla, askerlerimizle birlikte bu operasyonu icra ediyoruz ve çok sevinçliyiz. Hiçbir güç Türkiye'yi bölemeyecektir ve güvenlik güçlerimizi yenemeyecektir. İster Türkiye içinde, ister dışında son terörist öldürülene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - MARDİN