Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
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Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor

Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

DÜNYANIN kendi kendini temizleyen nadir körfezlerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Saros Körfezi'nde Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi yaz sezonu hazırlıklarına başladı.

DÜNYANIN  kendi kendini temizleyen nadir körfezlerinden olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Saros Körfezi'nde  Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi yaz sezonu hazırlıklarına başladı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, yaz sezonu öncesi Erikli köyü sahilindeki su sorununun çözüleceğini belirterek, "Yaz sezonu öncesinde mücavir alanlarda planlamalar dahilinde çalışmalara devam ediyoruz. Zor koşulları aşarak Erikli sahilinde vatandaşımıza temiz su getirmek için çalışıyoruz. Sahilde yaşanan su sıkıntısını çözecek olan Erikli sahili içme suyu terfi ve şehir şebeke hattı yapım işinde çalışmalar hızla devam ediyor. Projemiz, Enez'in Kocaali köyünde bulunan kuyulara enerji nakil hattı yapılması, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak olan su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli Sahili'ne yeni içme suyu şebeke hattı yapılması işlerini kapsıyor. Büyük bir proje. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda bir hat söz konusu. Zor koşulları aşarak vatandaşımıza temiz su getirmek için çalışıyoruz. Proje kapsamında şehir içerisinde şebeke bağlantıları da yapılacak" dedi.

'TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ YAPILIYOR'Mücavir alanlarda temizlik ve çevre düzenleme işlerine de devam edildiğini ifade eden Günsal, "Şu anda tüm planlamalarımızı yaptık. Yalı Caddesi delinatörler ile ortadan ikiye bölünüyor. Bu uygulamamız ile trafiğin rahatlamasını sağlayacağız. Sahillerimizde de çim çit uygulamasını hayata geçiriyoruz. Çöp konteynerlerinin etrafı yeşil örtü ile kapanacak. Kötü görüntüyü bu uygulama ile ortadan kaldırıyoruz. 10 Mayıs'a kadar bu işi tamamlamış olacağız. Etrafa atılan çöp, dal, budakları temizliyoruz. Diğer yandan da tırpan ve ağaç budama çalışmalarına başladık. Çevre düzenlemesi için çiçek ekimi yapılıyor. Ayrıca önümüzdeki günlerde sahillerimizde kum temizliğine başlayacağız" diye konuştu.  '2 KOY, KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN  OLARAK TESCİLLENDİ'

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mecidiye köyü sınırlarında yer alan Uzunkum ve İtalyan koyları doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.


Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor
Saros Körfezi, yaz sezonuna hazırlanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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