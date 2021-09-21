Sarıgül'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması: Çok şeyler değişebilir

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 'Cumhur İttifakı' içinde yer alıp almayacağına ilişkin, "Çok erken. Daha 1,5 sene var. Çok şeyler değişebilir. Özellikle anayasanın değişmesi lazım, seçim sistemlerinin değişmesi lazım" dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ankara'daki otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, TDP'nin ihtiyaç üzerine kurulan siyasi parti olduğunu belirterek, "TDP, kızgınlıktan, dargınlıktan, küsmeden dolayı kurulan bir siyasi parti değildir. TDP, uzun yıllar hareket olarak Türkiye'nin her noktasına ulaştı. O hareket yıllar sonra bereket oldu ve partimiz 20 Aralık 2020 günü, 'Dünya İnsanlığa Saygı ve Fakirlikle Mücadele Günü'nde kuruldu. Partimiz, kıyıda köşede kalmış, çeşitli nedenlerle küstürülmüş, milyonlarca yurttaşımızı bir vatan sofrası etrafında buluşturmak üzere kuruldu ama o vatan sofrasında herkesin karnı doyacak. Bütün bunları pazar günü yapacağımız 'Değişim Kurultayı'nda, 'Çare Kurultayı'nda ulusumla saygıyla sevgiyle paylaşacağım" dedi.

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