Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları
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Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları

Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin gözetiminde meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Personellerimiz gözetiminde havaların ısınması ile birlikte meyve bahçelerinde üreticilerimizce mantari hastalıklara karşı koruyucu ilaçlama ve yabancı ot mücadelesi ile toprağın havalandırılması amacıyla çapalama ve gübreleme işleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar en iyi verimin alınabilmesi için sürekli olarak kontrol edilmektedir. Üreticilerimizin bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı - KÜTAHYA

Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları
Şaphane'de meyve bahçelerinde ilaçlama çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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