Şanlıurfa Ticaret Borsası
08.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:52
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,92-10,13 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,92-10,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|7,09
|Nohut
|Kg
|2,10
|3,60
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,40
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,25
|Mısır
|Kg
|0,83
|1,33
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,83
|2,42
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,20
|Preseli pamuk
|Kg
|9,92
|10,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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