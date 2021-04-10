Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erin mesajında, Urfa halkının, hürriyet ve bağımsızlık uğruna kısa süre içerisinde teşkilatlanıp, işgal kuvvetlerine karşı büyük bir direniş göstermesi, aziz milletin istiklal ve istikbali uğruna sergilediği birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu belirtti.

Vali Erin, mesajında şunlara yer verdi:

"Tek millet olmanın ve ortak hedeflere yönelmenin kudretini, 11 Nisan 1920'deki kurtuluş ile sonuçlandıran Urfa halkı, bu kahramanlığının nişanesi olarak 1984 yılında şehrin adını 'Şanlıurfa' olarak değiştirilmesiyle onurlandırılmış, 2016 yılında ise İstiklal Madalyası ile taçlandırmıştır. Sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet, çağdaş ve öncü bir devlet olmamızın teminatı olan birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ederek, içerisinde huzurla yaşadığımız bu mübarek vatan toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 11 Nisan Kurtuluş bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar