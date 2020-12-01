Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Kentte saatlerin 21.00'i göstermesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle vatandaşların çoğu sokağa çıkma kısıtlamasına tam uyum gösterdiği görüldü. Kent ve ilçe merkezinde polis sokaklarda denetim yaparken, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK