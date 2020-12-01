Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

01.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:21
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.

Kentte saatlerin 21.00'i göstermesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Havanın soğuk ve yağışlı olması nedeniyle vatandaşların çoğu sokağa çıkma kısıtlamasına tam uyum gösterdiği görüldü. Kent ve ilçe merkezinde polis sokaklarda denetim yaparken, kırsal mahallelerde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Osman Kavala Meral Akşener Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Ariana Grande Emel Müftüoğlu İbrahim Büyükak
Spor Falcao Ozan Tufan Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:21:37. #1.15#
title