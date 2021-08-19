Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı
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Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 63 S 1124 plakalı öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada, 13 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Servis minibüsünün bir eğitim kurumunun kursuna öğrenci taşıdığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti.

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı: 13 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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