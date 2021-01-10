Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın
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Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

10.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:22
Şanlıurfa'da lojistik deposunda yangın

Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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