Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçler tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist, güvenlik güçler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen teröristin yakalanması için sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA