Sandalyenin boşluk kısmına parmaklarını sıkıştıran çocuğu itfaiye kurtardı
30.04.2020 18:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:59
Mardin'in Artuklu ilçesinde, evde plastik sandalyenin boşluk kısmına parmaklarını sıkıştıran 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde, evde plastik sandalyenin boşluk kısmına parmaklarını sıkıştıran 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Artuklu ilçesi Karaca lojmanlarındaki evinde oyun oynarken plastik sandalyeye parmaklarını sıkıştıran 3 yaşındaki Nisa, annesinin yardımı ile parmaklarını sıkıştırdığı yerden çıkartamadı.
Çocuğun annesi Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, plastik sandalyeyi keserek, çocuğun sıkışan parmaklarını kurtardı.
Eve gelen sağlık ekipleri de çocuğun tedavisini gerçekleştirdi.
Kaynak: AA